Барселона – Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 2 октября, "Барселона" на домашнем поле сыграет против "Интера" в рамках второго раунда квалификационного этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Барселона – Интер прогноз букмекеров

"Барселона" вынуждена играть без Лионеля Месси и пока переживает достаточно непростой период. Впрочем, в чемпионате Испании команда в прошлом туре обыграла "Хетафе" и подтянулась к лидеру, отставая от "Реала" всего на 2 пункта. Важная победа в психологическом плане, однако теперь каталонцам предстоит более серьезный вызов, а именно домашний поединок с "Интером" в Лиге чемпионов.

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Летом миланская команда не только приобрела наставника Антонио Конте, но и подписала Диего Година, Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку. Такое усиление принесло мгновенный эффект, и в чемпионате Италии "Интер" пока идет без потерь, набрав 18 очков после 6-ти туров и опережая "Ювентус".

Поединок второго тура Лиги чемпионов "Барселона" – "Интер" состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", 2 октября. Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу "Барселоны" с коэффициентом 1,55. На победу "Интера" коэффициент 5,90. Ничья в матче – 4,50.

Также в матче ожидается большое количество голов. Ставка на "тотал матча более 2,5" - лишь 1,67, зато "тотал матча менее 2,5" - 2,28.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить имеет Луис Суарес – 1,87 на его гол в этом матче. Следующий в списке среди вероятных авторов голов – Антуан Гризманн – 2,25. На гол Ромелу Лукаку коэффициент 3,15.

Прогноз Favorit

Здесь тоже букмекер отдает победу "Барселоне" с аналогичным коэффициентом 1,55. Что касается победы "Интера", то на них принимают с высшим показателем 6,25. Ничья – 4,30.

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Что касается голов, то здесь считают, что зрители на "Камп Ноу" станут свидетелями взятия ворот в обоих таймах - коэффициент 1,54 на это. На то, что такого не произойдет – 2,38.

Прогноз Marathon bet

Самый высокий коэффициент на победу "Барселоны" здесь – 1,58. Победа "Интера" – 5,85. Ничья – 4,50.

Букмекеры ожидают, что будут забиты три гола. Ставка "тотал матча более 3,0" -1,74, в то время как "тотал матча менее 3,0" – 2,09.