"Барселона" может играть без зрителей до февраля: на каждой игре клуб теряет 3,5 миллиона евро
Испанская "Барселона" провела исследование, чтобы оценить возможности проведения матчей со зрителями после преодоления последствий пандемии COVID-19. Каталонцы готовятся проводить матчи при пустых трибунах до февраля 2021 года.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, в отчете рассматривается два сценария того, когда станет возможным проведение матчей на "Камп Ноу" с болельщиками.
Кстати "Барселона" потеряет невероятную сумму из-за коронавируса
Первый сценарий предполагает, что игры будут проводить за закрытыми дверями до февраля 2021 года.
В таком сценарии предполагается, что все турниры будут завершены досрочно. При таком варианте также считается, что трансферное окно будет открыто 15 августа и закроется 15 сентября.
Второй вариант предполагает, что нынешний сезон Ла Лиги будет доигран, а матчи пройдут в период с 15 июня до начала или середины августа.
Эти игры будут проводиться без зрителей, а возвращение публики на трибуны ожидается уже 15 ноября.
Каждый матч без болельщиков на "Камп Ноу" обходится "Барселоне" примерно в 3,5 миллиона евро.
Сейчас все футбольные соревнования в Испании остановлены бессрочно.
Испания – вторая страна мира по количеству случаев заражения COVID-19. Там зафиксировано более 200 тысяч случаев коронавируса, 20 852 человека умерли.
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