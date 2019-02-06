Барселона – Реал: где смотреть онлайн матч Кубка Испании

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Барселона - Реал: где смотреть онлайн матч Кубка Испании 2018/19
Барселона – Реал: где смотреть онлайн матча Кубка Испании / GETTY IMAGES

Полуфинал Кубка Испании подарил болельщикам топ-противостояние. Каталонская "Барселона" встретится с мадридским "Реалом". К сожалению, в Украине трансляция этого матча не запланирована.

Прямую трансляцию противостояния "Барселона" – "Реал" можно будет посмотреть на телеканале Eurosport. Также матч можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ". В Украине прямая трансляция встречи "Реала" и "Барселоны" не запланирована.

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Однако, матч "Барселона" – "Реал" онлайн в Украине легально по предоплате можно будет увидеть на Megogo.

К слову, на этот матч "сине-гранатовые" выйдут в специальных футболках. Фамилии игроков на их футболках будут продублированы и китайскими иероглифами. Таким образом клуб отпразднует китайский Новый год, который отмечается с 5 по 20 февраля в 2019 году.

Когда состоится матч "Барселона" – "Реал"?
Первый из трех матчей пройдет в среду, 6 февраля, на "Камп Ноу". Начало игры в22:00по киевскому времени. Это будет стартовое противостояние в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Реал
Источник: 24 Канал
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