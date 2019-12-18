Барселона – Реал: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" 18 декабря сыграют матч 10 тура чемпионата Испании. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Испании в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет матч "Атлетико" – "Барселона" в прямом эфире. Начало трансляции в 20:55, а сам матч начнется в 21:00.

Читайте также: Барселона – Реал: прогноз букмекеров на "Эль Классико"

Смотреть онлайн "Барселона" – "Реал" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также матч 10 тура Ла Лиги между "Барселона" и "Реалом" можно посмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

Обе команды после 16 матчей в чемпионате Испании набрали по 35 очков и делят первую строчку.

Обзор матча "Барселона" – "Реал" читайте на сайте Спорт24.