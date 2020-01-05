"Барселона" сенсационно не победила в матче с 4 голами и удалением: видео
Каталонская "Барселона" сенсационно потеряла очки в рамках 19 тура чемпионата Испании. "Сине-гранатовые" на выезде разделили очки с "Эспаньолом".
Эспаньол – Барселона 2:2
Голы: Лопес, 23, Лей, 88 – Суарес, 50, Видаль, 59
Удаление: Де Йонг, 75 (Барселона)
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Уже на 23 минуте дерби хозяева поля открыли счет. Лопес сумел замкнуть изысканную подачу Роки после штрафного.
После перерыва "Барселона" сыграла благодаря классному голу Суареса в одно касание. Через 9 минут после мяча Суареса гости вышли вперед.
Все тот же Суарес выполнил невероятную передачу "шведой" на Видаля, который головой вогнал мяч в сетку ворот "Эспаньола".
На 75 минуте "блауграну" подвел Фрэнки Де Йонг, который получил удаление и заблаговременно пошел отдыхать.
Хозяева сполна воспользовались удалением талантливого нидерландца. Лидер атак "бело-синих" У Лей сумел вырвать для "Эспаньола" ничью.
Эспаньол – Барселона видеообзор матча