"Барселона" уничтожила "Вальядолид", "Атлетико" не победил "Алавес": результаты 11 тура Ла Лиги

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Ла Лига: результаты матчей и видео голов 11 тура
Ла Лига: результаты матчей и видео голов 11 тура / uefa.com

С 29-го по 31 октября в Испании проходит 11 тур чемпионата страны по футболу. Все результаты тура и видео голов смотрите в материале Спорт24.

Алавес – Атлетико 1:1

Голы: Перес, 83 – Мората, 70

 Результаты предыдущего тура: "Гранада" победила "Бетис", "Эспаньол" одолел "Леванте"

Алавес – Атлетико: видеообзор матча

Барселона – Вальядолид 5:1

Голы: Лангле, 2, Видаль, 29, Месси, 34, 75, Суарес, 77 – Кико, 15

Турнирная таблица Ла Лиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ла Лига
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