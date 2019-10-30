"Барселона" уничтожила "Вальядолид", "Атлетико" не победил "Алавес": результаты 11 тура Ла Лиги
С 29-го по 31 октября в Испании проходит 11 тур чемпионата страны по футболу. Все результаты тура и видео голов смотрите в материале Спорт24.
Алавес – Атлетико 1:1
Голы: Перес, 83 – Мората, 70
Результаты предыдущего тура: "Гранада" победила "Бетис", "Эспаньол" одолел "Леванте"
Алавес – Атлетико: видеообзор матча
Барселона – Вальядолид 5:1
Голы: Лангле, 2, Видаль, 29, Месси, 34, 75, Суарес, 77 – Кико, 15
Турнирная таблица Ла Лиги
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