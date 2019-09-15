"Барселона" без Месси разгромила "Валенсию" на домашнем поле

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Барселона – Валенсия: обзор видео голов и счет матча 14.09.2019
Барселона – Валенсия результат и видео голов

В субботу, 14 сентября, "Барселона" на своем поле разгромила "Валенсию" в рамках чемпионата Испании.

Барселона – Валенсия 5:2
Голы: Фати, 3, де Йонг, 7, Пике, 52, Суарес, 61, 82 – Гамейро, 29, Гомес, 90+2

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Каталонцы уже в начале поединка сделали весомую заявку на победу. На 2-й минуте матча 16-летний Ансуи Фати вывел "Барселону" вперед. Это второй гол талантливого игрока в нынешнем сезоне.

Через пять минут Фати ассистировал Фрэнки де Йонгу, полузащитник отметился дебютным голом за "сине-гранатовых". "Валенсия" еще до перерыва сократила отставание усилиями Кевина Гамейро.

В начале второго тайма Жерар Пике забил третий гол "Барселоны" в матче. До разгромного счет довел Луис Суарес. Уругваец вернулся на поле после травмы и оформил дубль. В компенсированное время "Валенсия" забила еще раз, точный удар на счету Макси Гомеса.

"Барселона" набрала 7 очков и вышла на 4-е место в таблице. У "Реал Сосьедад" и "Севильи" тоже по 7 очков, но у севильцев есть матч в запасе.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Барселона
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