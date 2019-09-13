Барселона – Валенсия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

В субботу, 14 сентября, в чемпионате Испании состоится матч между топ-командами – "Барселона" будет принимать "Валенсию". Букмекеры оценили шансы каждого из клубов на победу.

Барселона – Валенсия прогноз

"Барселона" является явным фаворитом этого матча. "Блаугранас" стремятся взять реванш у "летучих мышей" за поражение в финале Кубка прошлого сезона. Однако делать это хозяевам придется без Месси, который до сих пор не восстановился от травмы.

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Есть проблемы и в "Валенсии". Накануне матча клуб уволил главного тренера Марселино Гарсию Тораля. На его место назначили Альберта Селадеса. Он четыре раза выигрывал чемпионат Испании как игрок – дважды с "Барселоной", а еще дважды – с "Реалом". С последними даже становился победителем Лиги чемпионов в 2002 году. Он тренировал молодежную сборную Испании.

Также стоит напомнить, что летом команды "обменялись" вратарями – в "Валенсию" перешел Яспер Силлессен, зато к "Барселоне" присоединился Нету.

Матч "Барселона" – Валенсия "состоится в субботу, 14 сентября. Начало матча в 22:00.

Прогноз 1xbet

Здесь очень сомневаются в победе "Барселоны" – коэффициент 1,5 на это. Победа "Валенсии" оценена в 7,1. Ничья в матче – 4,64.

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Что касается количества голов, то одинаковый коэффициент 1,9 получили ставки "тотал матча больше 3,0" и "тотал матча меньше 3,0".

Прогноз PariMatch

Их эксперты оценили победу "Барселоны" в 1,47. На то, что гости одержат победу – 7,00. Ничья – 4,60.

Ставка на то, что "Барселона" в этом матче забьет два и больше голов (тотал "Барселона" больше 1,5) – лишь 1,48. На то, что "Валенсия" отметится как минимум дважды (тотал "Валенсия" больше 1,5) – до 3,50.

Прогноз Favorit

Они оценили победу "Барселоны" коэффициентом 1,45. Ставка на победу "Валенсии" принимается с 6,75. Ничья – 4,65.

Стоит отметить, что букмекеры принимают ставку на то, что 16-летний Ансумане Фати забьет гол в ворота "Валенсии" – 2,30 на это. Он дебютировал за "сине-гранатовых" в матче против "Бетиса" 25 августа 2019 года. А забив гол в ворота "Осасуны" 31 августа 2019 года, стал самым молодым автором гола "Барселоны" в чемпионате Испании.