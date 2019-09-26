"Барселону" наказали за трансфер Гризманна: забавная сумма штрафа

"Барселона" была наказана за то, что начала переговоры с нападающим Антуаном Гризманном за спиной у "Атлетико". Однако сама сумма оказалась просто смехотворной.

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" лишь на 300 евро. Хотя могли иметь значительно более серьезное наказание – один матч на домашнем стадионе "Камп Ноу" без зрителей.

Скандал с переходом Гризманна в "Барселону"

Французский нападающий Антуан Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года. "Сине-гранатовые" за него заплатили 120 миллионов евро. Именно такая сумма была записана у него в контракте, если бы его пытались купить после 1 июля. Для желающих купить Гризманна до 1 июля 2019 года эта сумма составляла 200 миллионов евро. "Атлетико" решил подать в суд, ведь "Барселона", по их данным, начала переговоры с игроком за их спиной и договорилась с ним о переходе еще до 1 июля.

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Стоит отметить, что матч без зрителей стал бы для "Барселоны" значительно худшим наказанием. Для примера, самый дешевый билет на домашний матч на "Камп Ноу" стоит 49 евро. На последний матч против "Бетиса" пришло более 70 тысяч зрителей. Следующие домашние матчи в чемпионате Испании "Барселона" проведет против "Севильи" (6 октября) и "Реала" (26 октября). Билетов на этот матч нет в продаже.