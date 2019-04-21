Баскетболист нагло бросил мяч в судью, за что был выгнан с площадки: видео
Во время матча плей-офф НБА между "Сан-Антонио" и "Денвером", защитник команды хозяев Демар ДеРозан получил удаление. Игрок не сдержал эмоций во время фола.
В четвертой четверти игрок пытался пройти под кольцо для броска, но сфолил. После сирены он возмутился таким решением и со всей силы бросил мяч в сторону арбитра. Именно за этот фол Демар ДеРозан получил технический фол и покинул площадку.
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Видео фола Демара ДеРозана
"Денвер" победил на выезде 103:117 и сравнял счет в серии 2:2
Источник: 24 Канал
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