Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео

В матче регулярного чемпионата по баскетболу НБА между "Сакраменто" и "Кливлендом" произошел курьезный момент с участием игрока "Кингз".

В конце первой четверти баскетболисты "Кливленда" потеряли мяч в атаке, который перехватил Кори Брюэр.

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Форвард "Сакраменто" воспользовался ошибкой игроков "Кливленда" и самостоятельно оформил данк.

Но при этом 33-й номер курьезно упал и не сразу смог подняться.

Заработанные два очка стали единственными в активе Брюэра в этом матче. Также он отдал 1 результативную передачу и сделал 1 подбор.

"Сакраменто" победило "Кливленд" со счетом 117:104.

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