Баскетболист "Николаева" установил новый рекорд результативности сезона, набрав 48 очков: видео

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Квентин Петерсон / ФБУ

Защитник "Николаева" Квентин Петерсон во втором матче подряд обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге Пари-Матч.

В воскресенье, 15 декабря, Петерсон набрал 48 очков в выездной игре против "Днепра". Американец обновил один из рекордов еще до большого перерыва, проведя самую результативную половину сезона. По итогам двух четвертей Петерсон набрал 30 очков, реализовав 11 из 18 бросков с игры, в том числе 7 из 12 трехочковых.

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Завершил матч лидер "Николаева" с 48 очками в активе (7/15 двухочковых, 9/18 трехочковых, 7/8 штрафных), 7 подборами, 4 передачами и 3 перехватами при 6 потерях и 4 фолах (РЕ 38).

Видео результативной игры Петерсона, когда он набрал 48 очков за матч

Но результативная игра Петерсона не помогла "Николаеву". Команда уступила "Днепру" 87:94.

Однако отметим, что 48 очков за матч не являются самыми результативными в истории Суперлиги. В сезоне 2012/13 Рэнди Калпеппер из "Ферро" набрал 50 очков за матч. В сезоне 2015/16 Артем Швец с "Инфиза" повторил этот показатель.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта БК Николаев Спорт Баскетбол
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