Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком тура в чемпионате Испании: видео

Украинский центровой испанского клуба "Бреоган" Владимир Герун стал самым результативным игроком тура в чемпионате Испании.

В матче против "Гран Канарии" (77:92) Герун провел на паркете 28 минут, в течение которых набрал 25 очков (9/14 двухочковых, 7/8 штрафных), сделал 7 подборов и 2 передачи. Также 25 очков в этом туре удалось набрать лидеру "Мурсии" Аские Букеру.

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В свою очередь, капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов провел лучший матч в сезоне. Центровой "Фуэнлабрада" в матче против "Гипускоа" (70:69) сыграл 28 минут и набрал 21 очко (7/12 двухочковых, 7/11 штрафных), сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и допустил 2 потери.

Видеообзор матча "Гран Канария" – "Бреоган"

Ранее Владимир Герун уже был признан MVP 20-го тура чемпионата Испании. В победном матче с "Мурсией" (77:73) Герун за 25 минут собрал впечатляющий дабл-дабл – на счету украинца 20 очков, 10 подборов и 3 блок-шота.

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