Баскетболист "Уорриорз" оформил невероятный данк в матче НБА: видео

Единственным матчем игрового дня плей-офф НБА стало противостояние "Лос-Анджелес" – "Голден Стейт", в котором победу удалось одержать "Уорриорз".

Легкий форвард "Голден Стэйт" Андре Игудала стал автором лучшего момента дня, вколотив мяч в корзину "Клипперс" сверху.

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Также этот поединок стал знаковым для форварда "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, который обновил личный рекорд результативности в плей-офф. Дюрант набрал 50 очков. Предыдущим достижением Дюранта в плей-офф НБА были 45 очков, набранные в пятом матче нынешней серии с "Клипперс".

"Голден Стэйт" победил "Лос-Анджелес" в серии со счетом 4:2. В следующем раунде "Голден Стейт" сыграет против "Хьюстона", который в 1/8 финала победил "Юту".

Что такое данк?Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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