Баскетболисту НБА брутально сломали нос во время матча: видео

Латвийский баскетболист Кристапс Порзингис получил досадную травму во время матча НБА. Игрок "Даллас Маверикс" получил перелом носа в поединке против "Мемфиса".

Поединок между командами состоялся в среду, 5-го февраля, и завершился победой "Мемфиса" – 107:121.

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Порзингис получил травму в результате удара локтем от американца Джоша Джексона во время борьбы за подбор.

A stray elbow has broken the nose of Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/6PNcJFUzIl — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) February 6, 2020

В четверг, 6-го февраля, 24-летний латвиец пройдет медобследование.

Порзингис отыграл в матче с "Мемфисом" 29 минут. За это время он набрал 32 очка и сделал 12 подборов.

"Даллас" и "Мемфис" ведут борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас обе команды находятся в топ-8 чемпионата, что гарантирует выход в следующий раунд.