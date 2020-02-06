Баскетболисту НБА брутально сломали нос во время матча: видео
Латвийский баскетболист Кристапс Порзингис получил досадную травму во время матча НБА. Игрок "Даллас Маверикс" получил перелом носа в поединке против "Мемфиса".
Поединок между командами состоялся в среду, 5-го февраля, и завершился победой "Мемфиса" – 107:121.
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Порзингис получил травму в результате удара локтем от американца Джоша Джексона во время борьбы за подбор.
В четверг, 6-го февраля, 24-летний латвиец пройдет медобследование.
Порзингис отыграл в матче с "Мемфисом" 29 минут. За это время он набрал 32 очка и сделал 12 подборов.
"Даллас" и "Мемфис" ведут борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас обе команды находятся в топ-8 чемпионата, что гарантирует выход в следующий раунд.
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