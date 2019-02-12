Баскетболисты "Барселоны" призвали поддержать сборную Украины перед важным матчем: видео

Баскетболисты "Барселоны" призвали болельщиков поддержать сборную Украины в матче квалификации чемпионата мира против Черногории.

С соответствующими словами обратились к фанам украинский центровой "Барсы" Артем Пустовой и его одноклубник Крис Синглтон, пишет Федерация баскетбола Украины.

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Мужская национальная сборная Украины сыграет 22 февраля в Киеве против Черногории заключительный домашний поединок квалификации чемпионата мира. А закрывать отборочную кампанию наша команда будет 25 февраля в Словении.

Для того чтобы квалифицироваться на ЧМ-2019, команде Евгения Мурзина необходимо:

Победить Черногорию дома с разницей в 7 и более очков, ведь в первом матче наша команда уступила черногорцам со счетом 84:90.

Второй раз в отборе победить команду Словении.

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