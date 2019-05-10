Баскетболисты устроили массовую драку во время матча плей-офф НБА: видео

Во время матча между "Портлендом" и "Денвером" в плей-офф НБА возникла потасовка между игроками обеих команд.

В четвертой четверти за 6:16 минут до окончания игры центровой "Денвера" Никола Йокич получил фол в атаке. После столкновения с ним на паркет упал Зак Коллинз. Это не слишком понравилось игрокам "Портленда", которые и начали потасовку.

К слову: "Милуоки" разгромили "Бостон" и вышли в полуфинал плей-офф НБА

В итоге технические фолы за стычку получили игроки "Портленда" Зак Коллинз и Сет Карри. В "Денвере" наказали Торри Крейга и Вилла Бартона.

Сам матч закончился победой "Портленда" 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28). Счет в серии между командами стал равным 3:3. Поэтому победитель следующего матча выйдет в полуфинал плей-офф.