Баскетболисты устроили массовую драку во время матча плей-офф НБА: видео

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Баскетболисты устроили массовую драку во время матча плей-офф НБА: видео

Во время матча между "Портлендом" и "Денвером" в плей-офф НБА возникла потасовка между игроками обеих команд.

В четвертой четверти за 6:16 минут до окончания игры центровой "Денвера" Никола Йокич получил фол в атаке. После столкновения с ним на паркет упал Зак Коллинз. Это не слишком понравилось игрокам "Портленда", которые и начали потасовку.

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В итоге технические фолы за стычку получили игроки "Портленда" Зак Коллинз и Сет Карри. В "Денвере" наказали Торри Крейга и Вилла Бартона.

Сам матч закончился победой "Портленда" 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28). Счет в серии между командами стал равным 3:3. Поэтому победитель следующего матча выйдет в полуфинал плей-офф.

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Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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