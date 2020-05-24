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"Бавария" и "Айнтрахт" забили семь голов в удивительном матче: видео

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Бавария – Айнтрахт: обзор и счет матча 23 мая 2020, Бундеслига
Бавария – Айнтрахт: результат матча и видео голов / twitter.com/iMiaSanMia

"Бавария" в рамках 27 тура Бундеслиги принимала франкфуртский "Айнтрахт". Действующие чемпионы Германии одержали яркую победу в матче с семью голами.

Бавария – Айнтрахт 5:2

Голы: Горецка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (авт) – Хинтереггер, 52, Хинтереггер, 55

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"Бавария" перед поединком с "Боруссией" Дортмунд вынуждена была добывать победу, пишет 24 канал. "Шмели" в параллельной игре победили "Вольфсбург" и сократили отрыв до одного очка.

Мюнхенцы начала решать свои вопросы на 17 минуте. Мюллер с левого фланга прострелил в центр штрафной, где Горецка мощно замкнул передачу ударом под перекладину – 1:0.

Для Мюллера это 17-я результативная передача в Бундеслиге и он приближается к рекорду Де Брюйне, который за сезон сделал 20 ассистов.

На 41 минуте гол в ворота "орлов" снова пришел с фланга. Дэвис прекрасно вырезал на Мюллера и тот удвоил преимущество "Баварии".

Результативные качели

В начале второго тайма "заскрипел" уже правый фланг обороны "Айнтрахта". Мюллер остроумно отдал на Комана, который воспользовался свободным пространством и сделал точный навес на Левандовского.

Польский форвард пробил в падении головой и забил свой 27 гол в сезоне. До вечного рекорда Герда Мюллера еще 13 голов.

Три мяча расслабили "Баварию" и гости быстро этим воспользовались. Два гола в ворота хозяев "пришли" после углового. На 53 минуте защитники "Баварии" забыли о Хинтереггер и позволил тому спокойно пробить из пределов штрафной.

Еще через две минуты Хинтереггер сократил отставание до одного гола. Снова после углового австрийцу позволили "расстрелять" Нойера.

"Бавария" быстро собралась. На 61 минуте Дэвис ворвался в штрафную с левого фланга. Защитники прервали передачу Альфонсо, однако именно канадец был первый на мяче.

Дэвис воспользовался позорной ошибкой защитников и пробил в правый от вратаря угол – 4:2. Финальную точку в матче поставил Хинтереггер.

Алаба выполнил отличный верховой пас на Гнабри, который ворвался в штрафную "орлов". Хинтереггер неудачно отобрал мяч и занес его в собственные ворота.

Таким образом, "Бавария" сохраняет преимущество над "Боруссией" Дортмунд в 4 очка перед очным матчем.

Бавария – Айнтрахт видеообзор матча (видео доступно по ссылке)

Турнирная таблица Бундеслиги

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бавария
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