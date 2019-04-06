"Бавария" разбила "Боруссию" с непристойным счетом и возглавила Бундеслигу: видео

"Бавария" в рамках 28 тура чемпионата Германии одержала разгромную победу над главным соперником в борьбе за чемпионство – дортмундской "Боруссией" (5:0).

Бавария – Боруссия Д 5:0

Голы: Хуммельс, 10, Левандовски, 17, 89, Мартинес, 41, Гнабри, 43

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Первый гол хозяева забили уже на 10 минуте матча, а через 7 минут удвоили свое преимущество. Голы на свой счет записали Хуммельс и Левандовски, который забил свой 200 мяч в Бундеслиге.

В первом тайме "Бавария" забила еще два мяча благодаря усилиям Мартинеса и Гнабри, чем просто уничтожила соперника на своем поле.

Вторая половина встречи получилась не такой богатой на события. "Боруссия" так и не нашла свою игру, а "Бавария" транжирили моменты, забив еще раз лишь на предпоследней минуте игрового времени. После идеальной передачи от Сержа Гнабри снова отличился Левандовски, установив окончательный счет в этом матче.

"Бавария" разгромила главного соперника и вернулась на вершину турнирной таблицы – у мюнхенцев 64 очка. У "Боруссии" на один балл меньше. До конца чемпионата осталось сыграть еще 6 туров.

Видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия Д

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