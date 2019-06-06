"Бавария" ежегодно будет терять 20 миллионов евро из-за ухода знаменитого футболиста

Мюнхенская "Бавария" понесет крупные финансовые потери из-за ухода знаменитого футболиста сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

"Бавария" решила не выкупать контракт колумбийца у мадридского "Реала", и футболист вернется в испанский клуб.

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Сам колумбиец попросил мюнхенский клуб выкупать его контракт у "Реала".

Эксперт по связям с общественностью Фридхельм Минерт в комментарии Bild заявил, что "Бавария" из-за потери Хамеса каждый год не будет досчитываться по меньшей мере 20 миллионов евро.

За два сезона в "Баварии" Родригес сыграл 67 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Ожидается, что после возвращения в Мадрид "Реал" продаст Родригеса в другой клуб, так как наставник "сливочных" Зинедин Зидан не рассчитывает на него. Среди клубов, претендующих на игрока, СМИ называют "Ювентус" и "Арсенал".