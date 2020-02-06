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"Бавария" и "Хоффенхайм" в сумасшедшем матче забили 7 голов: видео

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"Бавария" / facebook.com/pg/fcbayern.en

"Бавария" успешно преодолела 1/8 финала Кубка Германии. Действующие обладатели трофея на пути в четвертьфинал победили "Хоффенхайм".

Бавария – Хоффенхайм 4:3

Голы: Хюбнер, 13 (авт), Мюллер, 20, Левандовский, 36, 80 – Боатенг, 8 (авт), Даббур, 82, 90+2

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Уже на 8 минуте счет в игре был открыт. Защитник "Баварии" Джером Боатенг неприятно срезал мяч в свои ворота. Но через 5 минут судьба вернула должок гостям.

Хюбнер срезал мяч в свои ворота после прострела Дэвиса, и счет на табло выравнялся.

На 20 минуте "Бавария" вышла вперед. Алаба выполнил великолепный навес на Мюллера, и Томас переправил мяч в ворота – 2:1.

До завершения тайма Левандовский удвоил преимущество "Баварии", воспользовавшись ошибками защитников.

Во втором тайме "Бавария" контролировала ход игры. На 80 минуте Левандовский оформил дубль, сделав счет неприличным – 4: 1.

После этого наставник мюнхенцев Ханси Флик решил дать шанс молодым игрокам, сделав несколько замен.

"Хоффенхайм" сразу этим воспользовался. На 82 минуте Даббур отыграл один мяч. А в компенсированное время он вернул интригу, оформив дубль.

У гостей было еще 3 минуты, чтобы сравнять счет. Однако "Бавария" не отпустила победу.

Бавария – Хоффенхайм видеообзор матча

Сенсационно в 1/8 финала вылетел "Лейпциг", который в прошлом году играл в финале, и дортмундская "Боруссия".

Кто вышел в 1/4 финала

  • "Бавария"
  • "Саарбрюкен"
  • "Байер"
  • "Унион Берлин"
  • "Вердер"
  • "Шальке"
  • "Айнтрахт"
  • "Дюссельдорф"
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бавария
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