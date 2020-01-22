"Бавария" официально арендовала футболиста "Реала"

Мюнхенская "Бавария" официально арендовала защитника мадридского "Реала" Альваро Одриосолу. Соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний испанский защитник уже сегодня приступит к тренировкам с новыми партнерами, информирует сайт "Баварии".

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Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Одриосола перешел в клуб по просьбе наставника мюнхенцев Ханси Флика.

После внутренних дискуссий мы договорились следовать пожеланиям главного тренера Ханси Флика в укреплении обороны и решили подписать Альваро Одриосолу. Мы в восторге от подписания и спасибо "Реалу" за дружественность и сотрудничество,

- сказал Румменигге.

В этом сезоне Одриосола провел за "Реал" только 4 матча в чемпионате Испании и один в Лиге чемпионов.

Именно из-за отсутствия игровой практики Альваро решил сменить клубную прописку.

"Бавария" после 18 тура Бундеслиги занимает 2 место, проигрывая "Лейпцигу" 4 очка.