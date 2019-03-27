"Бавария" сделала рекордный трансфер, приобретя травмированного чемпиона мира за 80 млн евро

Немецкая "Бавария" официально объявила о подписании контракта с защитником Лукасом Эрнандесом. Испанский "Атлетико" за трансфер игрока получил 80 миллионов евро. Теперь это самый дорогой трансфер защитника.

23-летний защитник (может сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге), присоединится к немецкому клубу 1 июля 2019 года. Соглашение Эрнандеса с "Баварией" будет действовать до 30 июня 2024 года.

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Но во время медицинского осмотра игрока оказалось, что в Эрнандеса повреждения внутренней связки в правом колене. Поэтому игроку потребуется операция.

Зарплата игрока в клубе не сообщается. По данным СМИ, француз будет получать около 13 миллионов евро за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков. Кроме того, трансфер Эрнандеса станет самым дорогим в истории "Баварии". До этого мюнхенский клуб заплатил за другого француза Корентена Толиссо 41,5 миллиона евро.

Также Эрнандес будет самым дорогим защитником. До этого английский "Ливерпуль" купил Вирджила ван Дейка за 78,8 миллиона евро в "Саутгемптона" 1 января 2018 года.

Лукас Эрнандес выступает за мадридский "Атлетико" с 2007 года. Он прошел все возрастные команды испанского клуба. И играл с ним в финале Лиги чемпионов 2016 года. В 2018 году Эрнандес выиграл Лигу Европы с "Атлетико". В этом году в составе сборной Франции Эрнандес стал чемпионом мира.

До этого "Бавария" купила правого защитника сборной Франции Бенджамина Павара. За него мюнхенцы заплатили 35 миллионов евро. Он тоже присоединится к клубу 1 июля 2019 года.