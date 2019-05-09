"Бавария" спасет легендарный немецкий клуб

Мюнхенская "Бавария" проведет товарищеский матч с "Кайзерслаутерном", чтобы помочь клубу выжить. Встреча состоится 27 мая на стадионе "Фритц Вальтер" и начнется, в 19:30 по киевскому времени.

Таким образом "Бавария" хочет помочь "Кайзерслаутерну" сохранить лицензию на участие в третьем дивизионе в следующем сезоне. Вся прибыль от игры пойдет на счет "Кайзерслаутерн", сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

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"Кайзерслаутерн" – один из старейших клубов Германии, команда с богатыми традициями. В течение многих лет между "Баварией" и "Кайзерслаутерном" разгорались жаркие дуэли. Футбол живет не только за счет эмоций и соревновательного духа, но и за счет солидарности. Поэтому мы с удовольствием окажем помощь и будем надеяться, что "Кайзерслаутерн" в ближайшем будущем вернется в Бундеслигу,

– отметил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

"Кайзерслаутерн" четыре раза выигрывал немецкую Бундеслигу (1951, 1953, 1991, 1998) и столько же раз становился вице-чемпионом. Что интересно, в 1998 году "красным дьяволам" покорилось интересное достижение. После того, как в 1997 году клуб стал чемпионом Бундеслиги 2, ему удалось сразу выиграть Бундеслигу. Однажды "Кайзерслаутерн" выиграл Кубок Германии и Суперкубок.

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