Бавария – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В среду, 11 декабря, "Бавария" примет "Тоттенхэм" в групповом раунде Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Однако в режиме онлайн матч "Бавария" – "Тоттенхэм" телеканалы не покажут.

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Однако, на телеканале "Футбол 1" этот матч можно будет посмотреть сразу по его окончании. Начало – в 23:55, 11 декабря.

Смотреть онлайн матч "Бавария" – "Тоттенхэм" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD – качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол", где существует возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.