Мюнхенская "Бавария" официально объявила, что не будет продлевать контракт с французским полузащитником Франком Рибери и тот летом покинет клуб.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. В ее составе французский футболист выиграл 22 трофея и в 2013 году стал лучшим игроком Европы.

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Для меня переход в "Баварию" стал воплощением мечты. Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли больше 20 титулов,

– заявил Рибери.

Как стало известно ранее, Арьен Роббен тоже покинет "Баварию" в конце сезона. Роббен играет в Мюнхене с 2009 года. Он завоевал с клубом 19 трофеев.

Франк и Арьен – выдающиеся футболисты. "Бавария" благодарна обоим за многое и организует замечательное и эмоциональное прощание. Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории "Баварии". Роббен еще в конце 2018 года объявил, что летом завершит свою карьеру в "Баварии",

– сказал глава правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

На данный момент "Бавария" движется к 29-му чемпионству в Германии. За два тура до окончания Бундеслиги мюнхенский гранд опережает "Боруссию" Д на четыре очка. Также "Бавария" сыграет в финале Кубка Германии против "Лейпцига".

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