"Бавария" в дополнительное время смогла победить "Герту" в Кубке Германии: видео голов
После поражения от леверкузенского "Байера", чемпион Германии едва не вылетел из Кубка на стадии 1/8 финала. "Бавария" только в экста-тайм сумела преодолеть сопротивление столичной "Герты".
На старте поединка команды быстро обменялись голами – к седьмой минуте счет был 1:1.
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В составе хозяев отличился Миттельштадт, у гостей Гнабри, который сразу после перерыва оформил дубль и вывел "Баварию" вперед. Однако, мяч Зельке перевел игру в овер-тайм. И уже здесь героем мюнхенцев стал Кингсли Коман. Именно его гол вывел красных в четвертьфинал.
Источник: 24 канал
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