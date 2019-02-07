"Бавария" в дополнительное время смогла победить "Герту" в Кубке Германии: видео голов

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"Бавария" в дополнительное время смогла победить "Герту" в Кубке Германии
"Бавария" в дополнительное время смогла победить "Герту" в Кубке Германии / fcbayern.com

После поражения от леверкузенского "Байера", чемпион Германии едва не вылетел из Кубка на стадии 1/8 финала. "Бавария" только в экста-тайм сумела преодолеть сопротивление столичной "Герты".

На старте поединка команды быстро обменялись голами – к седьмой минуте счет был 1:1.

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В составе хозяев отличился Миттельштадт, у гостей Гнабри, который сразу после перерыва оформил дубль и вывел "Баварию" вперед. Однако, мяч Зельке перевел игру в овер-тайм. И уже здесь героем мюнхенцев стал Кингсли Коман. Именно его гол вывел красных в четвертьфинал.

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Теги: Спорт Футбол Бавария
Источник: 24 канал
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