"Бавария" в Кубке пропустила четыре гола от команды из второй лиги: видео

Мюнхенская "Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии, победив скромный "Хайденхайм" из второй Бундеслиги. Но победа гранда далась чрезвычайно сложно.

Бавария – Хайденхайм 5:4

Голы: Горецка, 12 Мюллер, 53, Левандовски, 55, 84 Гнабри, 65 – Глатцел, 26, 74, 77, Шнаттерер, 39

Удаление: Зюле, 15

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Поединок против скромного "Хайденхайма" начался прекрасно. Уже на 12 минуте Горецка открыл счет в игре и все были в ожидании очередного разгрома на "Альянс Арене". Но через три минуты случился эпизод, который повлиял на всю игру. Арбитр после использования системы VAR решил удалить Зюле за фол последней надежды. Уже через 11 минут наглые гости сравняли счет.

Растерянные футболисты "Баварии" запаниковали и на 39 минуте "Хайденхайму" удалось отличиться во второй раз. Гости ушли на перерыв, побеждая 2:1.

Наставник мюнхенцев Нико Ковач решил сразу выпустить двух лидеров – на поле появился Левандовски и Коман, которые усилили игру хозяев. На 53 минуте счет сравнял Мюллер, а через две минуты снова вывел "Баварию" вперед Левандовски.

На 65 минуте Гнабри забил четвертый гол и казалось, что матч можно завершать. И гости решили не сдаваться. Сначала Глатцел оформил дубль, воспользовавшись ошибками защитников "Баварии". А через 3 минуты он хладнокровно реализовал пенальти – 4:4.

И "Бавария" собралась и в конце игры заработала пенальти, который реализовал Роберт Левандовски – 5:4.

Бавария – Хайденхайм – видеообзор матча

Таким образом "Бавария" вышла в полуфинал, где также сыграют "Вердер", "Лейпциг" и "Гамбург".

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