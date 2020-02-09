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Бех-Романчук блестяще выиграла золото на турнире в Польше, обновив рекорд

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Марина Бех-Романчук / GETTY IMAGES

24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла второй турнир в сезоне. Марина завоевала золото на этапе World Indoor Tour – ORLEN Copernicus Cup в Торуни (Польша).

Украинка прыгнула на 6,96 метра и обновила лучший результат сезона в мире, который также принадлежал ей. На турнире в немецком Карлсруэ 31 января Марина прыгнула на 6,93 метра.

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Второе место на турнире в Польше заняла представительница Нигерии Эсе Бруме, третьей стала британка Лоррейн Юген.


Результаты турнира в Польше / скриншот

Благодаря двум победам в сезоне Бех-Романчук лидирует в зачете World Indoor Tour.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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