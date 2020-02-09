Бех-Романчук блестяще выиграла золото на турнире в Польше, обновив рекорд
24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла второй турнир в сезоне. Марина завоевала золото на этапе World Indoor Tour – ORLEN Copernicus Cup в Торуни (Польша).
Украинка прыгнула на 6,96 метра и обновила лучший результат сезона в мире, который также принадлежал ей. На турнире в немецком Карлсруэ 31 января Марина прыгнула на 6,93 метра.
Стоит внимания: Марина Бех-Романчук: о питании, суевериях, хобби, готовности рисковать, мечтах и целях
Второе место на турнире в Польше заняла представительница Нигерии Эсе Бруме, третьей стала британка Лоррейн Юген.
Результаты турнира в Польше / скриншот
Благодаря двум победам в сезоне Бех-Романчук лидирует в зачете World Indoor Tour.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Украинец Выхрист за 55 секунд сенсационно забил первого соперника в профи – видеосегодня , 08:36
-
Далакян провел сложнейшую защиту пояса WBA и оставил титул чемпиона в Украине – видеосегодня , 08:28
-
Невероятный гол Малиновского, победы Далакяна и Вихриста и другие новости спорта 8 февралясегодня , 07:45
Комментарии