Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла серебро на чемпионате мира в Дохе в прыжках в длину.

Ее результат – 6,92 м. Это ее лучший результат в сезоне. Ее личным рекордом является результат 6,93 м.

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Что касается золота, то оно досталось немке Маланке Михамбо (7,30 м). Бронзу выиграла нигерийская спортсменка Эссе Бруме (6,91 м).

Malaika Mihambo finds GOLD in the sand pit, winning the Women's Long Jump for Germany #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/L8NN2qeHoo — IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) 6 октября 2019 г.

Напомним, что в квалификации украинка показала четвертый общий результат, прыгнув на 6,74 метра.

Отметим, что это уже вторая медаль для Украины на этом мировом первенстве. Первая награда на счету прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая завоевала серебро и установила новый мировой рекорд среди спортсменок в возрасте до 20 лет.