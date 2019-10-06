Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетике
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла серебро на чемпионате мира в Дохе в прыжках в длину.
Ее результат – 6,92 м. Это ее лучший результат в сезоне. Ее личным рекордом является результат 6,93 м.
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Что касается золота, то оно досталось немке Маланке Михамбо (7,30 м). Бронзу выиграла нигерийская спортсменка Эссе Бруме (6,91 м).
Напомним, что в квалификации украинка показала четвертый общий результат, прыгнув на 6,74 метра.
Отметим, что это уже вторая медаль для Украины на этом мировом первенстве. Первая награда на счету прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая завоевала серебро и установила новый мировой рекорд среди спортсменок в возрасте до 20 лет.
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