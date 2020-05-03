Бех-Романчук с мужем завели льва: фото
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук решили завести нового домашнего любимца.
Пара в инстаграме опубликовала фотографию из контактного зоопарка, сообщает 24 канал.
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В руках Марины и Михаила маленький лев.
"Встречайте нового члена нашей семьи", – написал Михаил Романчук.
МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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