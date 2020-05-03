24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Бех-Романчук с мужем завели льва: фото

- Читати новину українською
Бех-Романчук с мужем завели льва
Бех-Романчук с мужем завели льва / instagram.com/misha_romanchuk

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук решили завести нового домашнего любимца.

Пара в инстаграме опубликовала фотографию из контактного зоопарка, сообщает 24 канал.

Читайте также Тайсон: Я спал с тигрицей, она разодрала мне руку

В руках Марины и Михаила маленький лев.

"Встречайте нового члена нашей семьи", – написал Михаил Романчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet our new friend of our family . . . #lion #home #friend #wildfriend #family

Допис, поширений Mykhailo Romanchuk (@misha_romanchuk)

МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
  •  

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Марина Бех-Романчук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
сегодня , 16:21 Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера
Михайло Гема
Актер "Игры престолов" побил мировой рекорд: поднял штангу весом 501 килограмм – видео
сегодня , 12:26 Актер "Игры престолов" побил мировой рекорд: поднял штангу весом 501 килограмм – видео
Михайло Гема