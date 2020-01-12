Бейсболист избил соперника битой и спровоцировал массовую драку: видео
В рамках поединка бейсбольной лиги Венесуэлы между командами "Карибес" и "Сулией" произошла массовая драка. Ее начал бывший игрок клуба MLB "Аризона Даймондбекс" Алекс Ромеро.
Когда Ромеро, выступающий за "Сулию", исполнял роль Бэттери, питчер "Карибес" бросил мяч в 36-летнего игрока. На это Ромеро ответил агрессией по кетчеру соперников.
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Игрок "Сулии" дважды успел замахнуться на оппонента тяжелой битой, после чего на поле со скамейки запасных выбежали игроки обеих команд.
Судья решил удалить шестерых бейсболистов из обеих команд.
Видео инцидента
Кто такие бэттери, питчер и кетчер?
- Бэттери – это игрок в бейсболе, который должен отбивать мяч битой во время подачи питчера.
- Питчер – это игрок, который бросает мяч с питчерской зоны, где его должен поймать кетчер и пытается отбить бэттери.
- Кетчер – это игрок обороняющейся команды, который находится за спиной бэттери, и принимает мяч, поданный питчером. Основная задача кетчера не только поймать мяч, но с помощью знаков дать подающему советы по выбору наилучшего способа подачи.
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