Беленюк пропустил 82 голосования за два дня работы в Верховной Раде

Украинский борец Жан Беленюк начал работу в Верховной Раде. Он занимает должность заместителя главы комитета молодежи и спорта.

За два дня работы Беленюк проголосовал 88 раз (50,29%). 5 раз он воздержался от голоса, а 82 голосования Жан пропустил.

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Все пропуски он сделал 29 августа. 30-го Жан принял участие в каждом голосовании.

36-летняя украинская легкоатлетка Ольга Саладуха проголосовала за два дня 115 раз (65,71%). 60 раз она воздержалась, но не пропустила ни одно голосование.

Спорт 24 писал, что уже стал известен состав комитетов в Верховной Раде 9 созыва. Соответствующее решение на заседании 29 августа поддержали 318 народных депутатов.

Комитет по вопросам молодежи и спорта был сохранен, его возглавил депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

Его первым заместителем стал депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк. Секретарем был избран Григорий Суркис ("Оппозиционная платформа – За жизнь").