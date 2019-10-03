Беленюк впервые выступил в Раде и возглавил оргкомитет по подготовке спортсменов в Токио 2020

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/zhanbeleniuk

Депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк возглавил спортивный организационный комитет по вопросам подготовки и участия национальных сборных команд в Олимпийских играх-2020.

Беленюк впервые выступил с трибуны Верховной Рады, где и предложил свою кандидатуру, чтобы возглавить оргкомитет. Инициативу Жана поддержали 292 депутата.

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В своей речи Жан заявил, что власть должна сделать все для обеспечения эффективной подготовки национальных сборных команд Украины для выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио (Япония) в 2020 году.

Нашим спортсменам необходимо обеспечить все необходимые условия для тренировок и сборов, в том числе за рубежом. Не должно быть никаких проволочек с решением организационно-финансовых вопросов. Это должно быть одним из самых первых приоритетов для нашей страны,
– сказал Жан.

 

Перший виступ, як перше кохання - запам‘ятаю на все життя Дякую колегам за підтримку!

Опубліковано Zhan Beleniuk Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Ранее Жан сообщал, что хочет, чтобы доходы от лотерейной и букмекерской деятельности шли на развитие физкультуры и спорта.

Спорт24 сообщал, что 16 сентября Жан Беленюк второй раз стал чемпионом мира по вольной борьбе. В Нур-Султане (Казахстан) в финальном поединке он победил Виктора Леринца из Венгрии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Верховная Рада Слуга народа Жан Беленюк Олимпиада-2020
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