Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео

Звездный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на днях стал двукратным чемпионом мира в Нур-Султане, снова оказался в центре внимания.

Жан Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины. Спортсмен лишь 18 сентября поздно вечером вернулся в Украину из Нур-Султана, где проходило мировое первенство.

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Вероятно, насыщенный график и выступление на мировом первенстве утомили депутата от партии "Слуга народа". Отметим, что Беленюк все же участвовал в голосованиях.

Жан Беленюк уснул в Верховной Раде: смотрите видео

Напомним, что Беленюк благодаря выходу в полуфинал чемпионата мира завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2020. После Олимпиады в Токио серебряный призер игр в Рио-де-Жанейро планирует завершить спортивную карьеру.

Спорт 24 писал, что Жан Беленюк стал победителем чемпионата мира, в финальной схватке украинец победил Виктора Льоренца со счетом – 2:1.