Беленюк завоевал для Украины золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе

7 Читати новину українською
Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в категории до 87 килограмм.

В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана – 5:1.

Читайте также: Жан Беленюк продемонстрировал свое мастерство на тренировке: видео

На пути к финалу украинец стал победителем хорвата Ионна Гуклека (6:1), Эрика Сильвашши из Венгрии (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1).

Это третье золото Беленюка на чемпионатах Европы в карьере, ранее он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016 году.

Спорт 24 писал, что в финале чемпионата мира-2018 по греко-римской борьбе Жан Беленюк уступил место Метеханому Башару из Турции и завоевал серебро соревнований.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня
12622
Теги: Новости Спорта Жан Беленюк Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
сегодня 18:22 Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
94
Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник
сегодня 16:48 Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник
77
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
сегодня 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
14278
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
12 апреля 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
59
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
12 апреля 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
472
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук