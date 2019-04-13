Беленюк завоевал для Украины золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в категории до 87 килограмм.

В финале турнира, который прошел в Бухаресте, Беленюк победил Ислама Аббасова из Азербайджана – 5:1.

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На пути к финалу украинец стал победителем хорвата Ионна Гуклека (6:1), Эрика Сильвашши из Венгрии (3:1) и литовца Эйвидаса Станкевичюса (5:1).

Это третье золото Беленюка на чемпионатах Европы в карьере, ранее он побеждал в Вантаа в 2014-м и Риге в 2016 году.

Спорт 24 писал, что в финале чемпионата мира-2018 по греко-римской борьбе Жан Беленюк уступил место Метеханому Башару из Турции и завоевал серебро соревнований.

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