Бельгийские фанаты забросали украинца Малиновского пивом за дерзкий жест: видео

Противоречивый эпизод с участием украинца Руслана Малиновского произошел после матча 8 тура чемпионской группы Лиги Жупиле, в котором его "Генк" уступил "Брюгге" (2:3).

Сразу после игры часть игроков "Генка", среди которых был и Малиновский, пошла благодарить своих болельщиков, пишет "Футбол 24".

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Когда они проходили мимо фанатской трибуны "Брюгге", те начали освистывать своих соперников.

Малиновский не остался в долгу, указав на своей футболке на эмблему "Генка", который до сих пор лидирует в чемпионате Бельгии. Болельщики "Брюгге", чья команда идет второй, не простили такой дерзости украинцу и забросали его пивом.

Бельгийское издание voetbalprimeur.be провело среди своих читателей опрос, стоит ли наказать Малиновского за такое поведение, на что большинство ответило отрицательно.

Спорт 24 сообщал, что бельгийская лига организовала гала-концерт в честь награждения лучших футболистов сезона. Малиновскому не хватило буквально доли, чтобы получить почетный трофей. Украинский футболист уступил победителю из "Брюгге" Хэнку Ванакену всего лишь 13 баллов респондентов.

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