Бельгийский рубеж: шансы "Динамо" в Лиге чемпионов

Матчами против бельгийского "Брюгге" киевское "Динамо" начнет свой очередной поход в групповой этап Лиги чемпионов, где киевляне не играли два предыдущих сезона. Естественно, в команде все настроены прервать эту серию, тем более, что соперник из тех, кого подопечным Александра Хацкевича вполне под силу пройти.

Главное, устоять в первой встрече, которая состоится на выезде. Там, по оценкам аналитиков Parimatch, у "Динамо" будет 26% на победу и 28% на ничью. При этом шансы на выход в следующий этап сейчас абсолютно равны.

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Вообще, если сравнивать команды, то они во многом похожи. Портал transfermarkt оценивает состав "Динамо" в 100,50 миллиона евро, а "Брюгге" – в 102,03 миллиона евро. При этом киевляне с богатой еврокубковой историей занимают 23 место в рейтинге УЕФА, а бельгийцы идут на 37-й строчке.

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Вицечемпион Бельгии накануне матча с "Динамо" поиграл мускулами в национальном первенстве. Команда отгрузила "Сент-Трюйдену" шесть сухих мячей ("Динамо" же в субботу разбило на выезде ФК "Львов" 3:0). При этом все 90 минут в составе "Брюгге" на поле провел украинец Эдуард Соболь. Его опыт матчей с киевлянами явно будет полезен бельгийцам.

Впрочем, свои козыри есть и у Александра Хацкевича. Например, новичок команды Жерсон Родригес. Игрок сборной Люксембурга отправился с "Динамо" в Бельгию и вполне может дебютировать за команду в еврокубках.

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Стоит также помнить о том, что в субботу киевлян ждет матч с "Шахтером" в чемпионате Украины. "Горняки" будут свежее, поскольку их старт в Лиге чемпионов состоится лишь в сентябре. Динамовцам важно грамотно распределить силы, поскольку команде одинаково необходимы положительные результаты в обоих противостояниях.