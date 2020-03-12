"Белый Барс" обыграл "Ледяных Волков" и одержал первую победу в плей-офф УХЛ – видео

Розыгрыш плей-офф УХЛ в нынешнем сезоне стартовал с матча между "Ледяными Волками" и "Белым Барсом", в котором хозяева потерпели разгромное поражение.

Ледяные Волки – Белый Барс 1:5 (0:1, 0:2, 2:1)

Счет в серии: 0:1

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Первую шайбу в плей-офф Украинской хоккейной лиги забросил Сергей Бабинец, который точным броском прошил Никиту Петленко, подарив своей команде минимальное преимущество.

Во второй двадцатиминутке киевляне все силы бросили в атаку, однако снова пропустили. На экваторе поединка преимущество "барсов" до двух шайб довели Юрий Качан и Феликс Морозов.

А уже в заключительном отрезке игры "Волки" взяли инициативу в свои руки и отыграли одну шайбу – в составе "Волков" отличился Денис Мостовой. На этот гол "Белый Барс" ответил шайбой от Романа Благого, а точку в матче поставил Никита Жигалов, установив окончательный счет 1:5 на табло.

Ледяные Волки – Белый Барс видеообзор матча