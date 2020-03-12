"Белый Барс" обыграл "Ледяных Волков" и одержал первую победу в плей-офф УХЛ – видео
Розыгрыш плей-офф УХЛ в нынешнем сезоне стартовал с матча между "Ледяными Волками" и "Белым Барсом", в котором хозяева потерпели разгромное поражение.
Ледяные Волки – Белый Барс 1:5 (0:1, 0:2, 2:1)
Счет в серии: 0:1
Читайте также Хоккеисты устроили настоящее шоу для болельщиков после победы в чемпионате – видео
Первую шайбу в плей-офф Украинской хоккейной лиги забросил Сергей Бабинец, который точным броском прошил Никиту Петленко, подарив своей команде минимальное преимущество.
Во второй двадцатиминутке киевляне все силы бросили в атаку, однако снова пропустили. На экваторе поединка преимущество "барсов" до двух шайб довели Юрий Качан и Феликс Морозов.
А уже в заключительном отрезке игры "Волки" взяли инициативу в свои руки и отыграли одну шайбу – в составе "Волков" отличился Денис Мостовой. На этот гол "Белый Барс" ответил шайбой от Романа Благого, а точку в матче поставил Никита Жигалов, установив окончательный счет 1:5 на табло.
Ледяные Волки – Белый Барс видеообзор матча
Выбор редакции
-
Официальная дата боя Усика, УПЛ пройдет без зрителей и другие новости спорта 11 мартасегодня , 07:55
-
ПСЖ при пустых трибунах одолел "Боруссию" и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – видеосегодня , 07:25
-
"Динамо" вырвало победу у "Александрии" в Кубке Украины: отмененный гол и удаление Кадири11 марта , 22:19