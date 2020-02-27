Бенфика – Шахтер: где смотреть онлайн ответный матч Лиги Европы

В четверг, 27 февраля, "Бенфика" дома примет "Шахтер" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В Украине поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно на "Футбол 1" в прямом эфире и покажут матч "Бенфика" – "Шахтер". Начало трансляции в 21:55, сама игра начнется в 22:00.

К теме: Бенфика – Шахтер прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Смотреть онлайн матч "Бенфика" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен.

Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе.

Читайте также: Бенфика – Шахтер: анонс решающего матча Лиги Европы

Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.