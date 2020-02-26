Бенфика – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Бенфика" и "Шахтер" встретятся в матче 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили, у которой команды больше шансов одержать победу 27-го февраля и выйти в следующий раунд.

Бенфика – Шахтер: прогноз

У "Шахтера" хорошая статистика в Португалии – пять побед в девяти матчах, еще одна ничья и три поражения. Сюда входят две последние встречи с "Брагой" в Лиге Европы – 2:1 в четвертьфинале 2016 года и 4:2 в групповом этапе следующего сезона.

В том матче за "горняков" два гола забили Сергей Кривцов и Тайсон. В трех противостояниях плей-офф против португальцев "горняки" дважды проходили дальше. Именно это подопечные Луиша Каштру попытаются сделать 27 февраля.

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Прогноз Favbet

Фаворитом ответного матча является лиссабонский клуб. На победу "Бенфики", для которой эта игра будет домашней, букмекеры предлагают коэффициент 1,91.

Гораздо меньше шансов, по мнению специалистов, что игра завершится победой гостей. На победу дончан коэффициент 4,10. Ничья в поединке – коэффициент 3,75.

Прогноз Pari Match

Первая игра в Харькове завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1. Хотя "Бенфика" и проиграла, но португальская команда отличилась голом на выезде, что очень важно.

Сейчас букмекеры считают, что именно "Шахтер" выйдет в 1/8 финала. На проход дончан в следующий раунд – коэффициент 1,75. Коэффициент на то, что "Бенфика" выбьет "Шахтер" из Лиги Европы и пройдет в следующий раунд – 2,15.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают болельщикам угадать, какой футболист отметится голом. По мнению специалистов, больше всего шансов у игрока "Бенфики" Карлуша Винисиуса. Его мяч в ворота "Шахтера" оценен коэффициентом 1,95.

Зато в составе "Шахтера" букмекеры выделили Жуниора Мораеса. Коэффициент на гол нападающего – 2,6.

Обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.