Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: где смотреть боксерский бой
5 октября в ТРЦ "Терминал" Денис Беринчик будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.
Вечер бокса в Киеве будет транслировать телеканал "Интер". Начало трансляции на телеканале "Интер" состоится в 22:25.
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Онлайн-трансляцию поединка Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено можно посмотреть на сайте канала "Интер" по ссылке.
В главном поединке вечера украинский боксер Денис Беринчик встретится с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено.
В андеркарде боксерского шоу состоятся два поединка с участием украинцев. Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО).
А Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет противостоять сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).
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