Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: где смотреть боксерский бой

5 октября в ТРЦ "Терминал" Денис Беринчик будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Вечер бокса в Киеве будет транслировать телеканал "Интер". Начало трансляции на телеканале "Интер" состоится в 22:25. Читайте также: Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: прогноз букмекеров на бой Онлайн-трансляцию поединка Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено можно посмотреть на сайте канала "Интер" по ссылке. В главном поединке вечера украинский боксер Денис Беринчик встретится с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено. В андеркарде боксерского шоу состоятся два поединка с участием украинцев. Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО). А Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет противостоять сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).