Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: где смотреть боксерский бой

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Беринчик – Морено: где смотреть онлайн бой WBO 5 октября 2019
Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: где смотреть боксерский бой / K2 Promotions Ukraine

5 октября в ТРЦ "Терминал" Денис Беринчик будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Вечер бокса в Киеве будет транслировать телеканал "Интер". Начало трансляции на телеканале "Интер" состоится в 22:25.

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Онлайн-трансляцию поединка Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено можно посмотреть на сайте канала "Интер" по ссылке.

В главном поединке вечера украинский боксер Денис Беринчик встретится с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено.

В андеркарде боксерского шоу состоятся два поединка с участием украинцев. Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО).

А Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет противостоять сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Денис Беринчик
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