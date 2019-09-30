Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: прогноз букмекеров на бой

В субботу, 5 октября, Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе против Патрицио Лопеса Морено. Букмекеры оценили шансы боксеров одержать победу.

Беринчик – Морено: прогноз

Для Беринчика это будет уже 12-й поединок на профессиональном ринге. До этого Денис выиграл 11 боев, а в семи победил нокаутом. В рейтинге WBO Денис занимает 12-е место и шаг за шагом поднимается в топ-боксеров.

Соперник Дениса – опытный представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Морено отбоксировал уже 26 поединков, не проиграв ни одного. В его активе 19 побед нокаутом. Еще три поединка мексиканца завершались ничьей.

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Очевидным фаворитом поединка, на кону которого будет стоять титул Интернационального чемпиона WBO, является украинский боксер. На 12-ю подряд победу Дениса на профессиональном ринге букмекеры "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 1,10.

Одним из преимуществ Беринчика является то, что бой состоится в Киеве, и у украинского спортсмена будет поддержка родных трибун. Коэффициент на то, что Морено сумеет победить украинца – 6,85.

Ничейный результат будет больше в пользу украинца, поскольку такой итог позволит Денису оставить титул у себя. Коэффициент на то, что победителя не будет выявлено – 34.

Вместе с тем, букмекеры "Фаворит Спорт" предлагают любителям бокса угадать, как завершится бой. Коэффициент на то, что Денис одержит досрочную победу – 2. Если же украинец выиграет судейским решением – коэффициент 1,85.

Досрочную или же победу Морено по очкам букмекеры компании "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 15.

Бой Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено состоится 5-го октября в ТРЦ "Терминал". Вечер бокса в Киеве начнется в 22:25.