Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: онлайн-трансляция боя

100 Читати новину українською
Беринчик – Морено: онлайн-трансляция боя 5 октября 2019
Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: онлайн-трансляция боя

5 октября в Киеве Денис Беринчик проводит защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Онлайн-трансляцию боя можно посмотреть на сайте Спорт24.

Для Беринчика это будет десятый бой и вторая защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO. Все свои поединки Денис выиграл.

Читайте также: Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: прогноз букмекеров на бой

Соперник Дениса – опытный представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Морено отбоксировал уже 26 поединков, не проиграв ни одного. В его активе 19 побед нокаутом. Еще три поединка мексиканца завершались ничьей.

Вечер бокса в Киеве начался в 19:00. Бой Беринчик – Морено будет транслировать телеканал "Интер". Начало трансляции на телеканале "Интер" состоится в 22:25.

Также вечер бокса в Киеве можно смотреть онлайн.

Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: онлайн-трансляция вечера бокса в Киеве

Результат поединка Беринчик – Морено читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
сегодня
6590
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Денис Беринчик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
сегодня 18:24 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
192
Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
сегодня 15:18 Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео
Вісент Луїс 374
Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео
сегодня 12:59 Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео
Вісент Луїс 442
Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос
4 октября 19:51 Кто победит в бою Деревянченко – Головкин: опрос
Ігор Саджениця 193
Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук
4 октября 19:38 Не могу жить жизнью, когда полностью погружаюсь в спорт и закрываюсь от всего, – София Яремчук
Станіслав Безушко 77
Новости
Больше новостей
Залиште відгук