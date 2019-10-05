Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: онлайн-трансляция боя

5 октября в Киеве Денис Беринчик проводит защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Онлайн-трансляцию боя можно посмотреть на сайте Спорт24.

Для Беринчика это будет десятый бой и вторая защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO. Все свои поединки Денис выиграл.

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Соперник Дениса – опытный представитель Мексики Патрицио Лопес Морено. Морено отбоксировал уже 26 поединков, не проиграв ни одного. В его активе 19 побед нокаутом. Еще три поединка мексиканца завершались ничьей.

Вечер бокса в Киеве начался в 19:00. Бой Беринчик – Морено будет транслировать телеканал "Интер". Начало трансляции на телеканале "Интер" состоится в 22:25.

Также вечер бокса в Киеве можно смотреть онлайн.

Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: онлайн-трансляция вечера бокса в Киеве

Результат поединка Беринчик – Морено читайте на сайте Спорт24.