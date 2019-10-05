Беринчик в ярком бою победил Лопеса Морено и во второй раз защитил свой титул

Украинский боксер Денис Беринчик второй раз защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. В Броварах Беринчик в ярком поединке победил Лопеса Морено из Мексики.

Первый раунд поединка прошел по инициативе украинца. Денис прессинговал мексиканца, активно работал джебом и несколько раз попал по голове соперника. Беринчик быстро нашел оптимальную дистанцию. Во втором раунде Денис несколько раз разрядил свою правую пушку. Морено едва не поймал соперника апперкотом. Раунд остался за украинцем.

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Беринчик был легок на ногах и легко входил на ударную позицию. В третьем раунде Денис пропустил несколько ударов от мексиканского нокаутера. Беринчик тоже несколько раз "нашел" челюсть оппонента.

В четвертой трехминутке Денис немного успокоился, и темп уже не был столь высоким. Денис много двигался, но ему было сложнее найти позицию для удара. Лопес Морено действовал грамотно в защите.

31-летний украинец в середине 5-го раунда мощным прямым правил нашел подбородок мексиканца, но соперник достойно выдержал удар. В конце трехминутки Денис попал правым боковым навстречу. Экватор боя также прошел при доминировании Беринчика, который продолжил атаковать и снова ошеломил Морено несколькими "сочными" ударами.

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В седьмом раунде Лопес Морено не нашел противодействия украинцу, который двигался быстрее и выглядел более свежим. Мексиканец пропустил несколько ударов, но Денис не смог отправить соперника хотя бы в нокдаун. Следующая трехминутка ничем принципиально не отличалась от предыдущих: украинец доминировал, а Морено "сидел" в глухой обороне. В конце защиты Денис поскользнулся и упал – не нокдаун!

В середине девятого раунда упал уже мексиканец, но это не был нокдаун. Единственное, за что можно похвалить Морено – выносливость и крепкий подбородок. Мексиканец продолжил выдерживать шквал атак Дениса, чудом оставаясь в вертикальном положении. Десятый раунд был наиболее равным и осторожным в исполнении обоих бойцов.

В середине 11-го раунда Денис "прижал" Лопеса Морено к канатам и пытался "помочь" мексиканцу принять горизонтальное положение. Напрасно! Габаритный Морено продолжил принимать тяжелые удары и случайно, или намеренно выплюнул капу. Переведя дыхание мексиканец выстоял очередной раунд.

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В последнем раунде Беринчик отдал все, чтобы нокаутировать мексиканца. Лопес Морено пропускал тяжелые удары по лицу и корпусу, но выстоял. Денис одержал победу единогласным решением судей: 120:108, 120:108, 120:109.