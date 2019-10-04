Беринчик оказался тяжелее своего соперника перед чемпионским боем в Киеве

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Беринчик и Морено во время взвешивания
Беринчик и Морено во время взвешивания / K2 Promotions

Украинский боксер Денис Беринчик и представитель Мексики Патрицио Лопес Морено провели официальную процедуру взвешивания. В субботу, 5 октября, они выйдут в ринг в бою за звание Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Оба боксера должны были уложиться в вес 61,2 кг (135 фунтов). Им это удалось. При этом Беринчик оказался тяжелее своего соперника. Так, вес украинца составил 61 килограмм, в то время как его соперника – 60,85 килограмма.

 К слову: Денис Беринчик – Патрицио Лопес Морено: прогноз букмекеров на бой

Напомним, бой Беринчик – Морено состоится в субботу, 5 октября. Это будет главным боем вечера "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Терминал" в Броварах. В андеркарде боксерского шоу состоятся два поединка с участием украинцев. Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с эксчемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО). А Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет противостоять сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Денис Беринчик Бокс
Источник: 24 канал
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