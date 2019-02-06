Беринчик получит бой за пояс чемпиона мира: промоутер назвал условия

Обладатель пояса WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик уже в 2019 году может получить статус обязательного претендента на бой с чемпионом мира. Промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что Беринчик должен сделать для этого.

В 2019 году Беринчик проведет 2-4 поединки, которые ему обязательно нужно выиграть.

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В этом году он проведет, как минимум, два, а в идеале, четыре боя. Он просит меня о трех поединки и я должен дать ему это число.

Надеюсь, все сложится и следующий поединок состоится 20 апреля. У нас уже запланировано шоу в "Дворце спорта". Сейчас ведутся переговоры с потенциальными соперниками Беринчика. Наш матчмейкер работает над тем, чтобы подобрать оппонента из топ-15 рейтинга. Так что у нас есть обоснованное желание вскоре вывести Беринчика на статус обязательного претендента,

– цитирует Берничика Boxing Scene.

"Сначала нужно найти ему соперника из топ-15 рейтинга. На данный момент Беринчик – обладатель пояса WBO International и 11-й номер рейтинга. Как только он победит боксера из топ-15, то сразу же попадет в первую пятерку – таковы правила. Ну, а после второй защиты своего пояса, в зависимости от качества победы, Беринчик может подняться до статуса обязательного претендента. Все что требуется от Дениса – побеждать", – отметил Красюк.

Последним боем Беринчика стал поединок против филиппинца Росеки Кристобаля 22 декабря. Украинец победил техническим нокаутом и завоевал пояс интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO International.

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