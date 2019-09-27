Беринчик проведет открытую тренировку перед титульным поединком

В понедельник, 30 сентября, в Киеве в WWFC GYM состоится открытая тренировка главных героев вечера бокса K2 Promotions Ukraine – чемпиона WBO International Дениса Беринчика, Олега Малиновского и Дмитрия Митрофанова.

Боксеры продемонстрируют физическую форму перед поединками 5 октября и проведут брифинг.

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Как известно, 5 октября, в ТРЦ "Терминал" (Бровары) Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

В андеркарде боксерского шоу Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО) встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло (11-3-0, 2 КО). Противостоять Дмитрию Митрофанову (6-0-1, 4 КО) будет сербский боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

Открытая тренировка в WWFC GYM состоится в 13:00.