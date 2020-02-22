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Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: где смотреть чемпионский бой украинца

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Денис Беринчик – Эктор Сармиенто смотреть онлайн

В субботу, 22 февраля, украинец Денис Беринчик проведет третью защиту титула WBO. Его соперником будет Эктор Сармиенто. Посмотреть бой можно будет и по телевидению.

Сам бой состоится в Броварском ТРЦ "Терминал". В этот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь, Шамиль Галаев и другие. Начало боксерского турнира K2 Promotions Ukraine в 18:30.

К слову: Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: прогноз букмекеров на титульный бой

Бой Беринчика начнется уже после 21:00. Транслировать его будет канал "Интер". В их программе начало трансляции указано в 21:25.

Также посмотреть бой Денис Беринчик – Эктор Сармиенто можно будет онлайн на сайте Спорт24. Ссылка на трансляцию будет опубилкована ближе к началу боя.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Денис Беринчик
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