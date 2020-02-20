Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: прогноз букмекеров на титульный бой

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик проведет третью защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO. Соперником украинца будет аргентинец Эктор Сармиенто. Букмекеры оценили, у какого боксера больше шансов одержать победу 22 февраля.

Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: прогноз

31-летний украинец, который является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, проведет свой 13-й бой на профессиональном ринге. Во всех предыдущих поединках Денис одерживал убедительные победы.

Это позволило Беринчику подняться на 4-ю строчку в рейтинге WBO. Титулом чемпиона по этой версии владеет украинец Василий Ломаченко.

Вероятно, что очередная победа приблизит Беринчика к громкому поединку. Но для этого следует побеждать Эктора Сармиенто в следующем поединке.

Аргентинский соперник Дениса хоть и младше на 5 лет, но успел провести больше боев. На счету Сармиенто 21 бой, 14 нокаутов и одно поражение.

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Прогноз Favbet

По мнению букмекеров, Денис очевидный фаворит поединка. Победу украинского боксера букмекеры оценивают коэффициентом 1,10. Эксперты предлагают коэффициент 2,20 на то, что Денис завершит бой досрочной победой.

До этого Денису удалось одержать 5 досрочных побед на профессиональном ринге.

Также специалисты уверены, что Денис выиграет бой, если дело дойдет до судейских записок. Победа Дениса решением судей – коэффициент 1,70.

Эктор Сармиенто, который будет боксировать на выезде, рассматривается экспертами как так называемый андердог. Победу Эктора букмекеры оценили коэффициентом 7.

Очевидно, что аргентинцу будет сложно перебоксировать Беринчика. На победу Сармиенто решением судей букмекеры предлагают коэффициент 16. Если же Эктор досрочно одолеет Беринчика и отберет титул – коэффициент 15.

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В Favbet предлагают фанатам бокса спрогнозировать, сколько раундов продлится встреча. Коэффициент на то, что бой пройдет свыше 11,5 раундов – 1,67. Если же он завершится до 11,5 раундов – коэффициент 2,13.

По мнению букмекеров, наиболее реальной является досрочная победа Беринчика с 6 до 9 раунда. На победу Дениса в одной из этих трихвилинок коэффициент 6. Зато победа Сармієнто в любом раунде поединке оценена коэффициентом 88.

Бой Денис Беринчик – Эктор Сармиенто состоится 22 февраля в ТРЦ "Терминал" Бровары). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.